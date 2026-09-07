Due incidenti di caccia in poche ore in Ticino: morti un 54enne e un 69enne

Giornate tragiche sui monti del Ticino. Due cacciatori hanno perso la vita a distanza di poche ore dopo cadute in montagna.



Prima, nel territorio di Biasca, la morte di un 69enne vittima di un incidente a circa 700 metri di quota, nei pressi del riale Crenone. L’uomo è precipitato lungo un pendio (QUI l’articolo sul nostro sito).



La seconda vittima, un 54enne, che è stato ritrovato senza vita poco dopo le 18 di sabato a circa 1.450 metri di quota, sul versante della Val della Porta, nella zona del Pizzo Sassariente. Secondo una prima ricostruzione, il 54enne stava praticando attività venatoria quando è precipitato. L’operazione di ricerca ha impegnato la Polizia cantonale, il Soccorso Alpino Svizzero e la Rega.



