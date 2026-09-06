In auto contro un trattore a Ponte Lambro, morto 22enne

Tragico incidente alle 7.30 di questa mattina a Ponte Lambro, morto un 22enne di Castelmarte. L’auto del giovane si è scontrata frontalmente con un trattore mentre percorreva la Arosio Canzo.

Dalle prime informazioni, sembra che il 22enne, alla guida di una Fiat Panda stesse tornando verso casa. Il trattore viaggiava in direzione opposta e all’altezza di Ponte Lambro, per cause al vaglio dei carabinieri i due mezzi si sono scontrati. Un impatto violento, nel quale il giovane ha riportato ferite e traumi gravissimi. Vai purtroppo i soccorsi, il ragazzo è morto praticamente sul colpo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza i mezzi e la strada. La Arosio Canzo è rimasta chiusa per circa due ore per i soccorsi e i rilievi e per il ripristino della carreggiata.