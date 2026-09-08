Champions, stadio esaurito: Suwarso e i dirigenti cedono i loro posti a tifosi di lunga data

“Cediamo i nostri posti per Como-Lipsia ai tifosi di lunga data. Mandateci le vostre segnalazioni”. Il messaggio arriva alla vigilia della partita Champions direttamente da Mirwan Suwarso. Il presidente e i dirigenti biancoblù hanno deciso di aprire le porte ai sostenitori più anziani rinunciando al proprio posto.

“Lo stadio è tutto esaurito – ha scritto Suwarso – Con la capienza ridotta e il numero limitato di biglietti a disposizione, purtroppo non possiamo accogliere tutti coloro che avrebbero voluto esserci. Tuttavia, alcuni dirigenti del club ed io abbiamo deciso di rinunciare ai nostri posti per questa partita. Vogliamo che siano assegnati ai tifosi che hanno aspettato più a lungo: i sostenitori nati nel 1950 o prima, che hanno seguito il Como in ogni categoria e in ogni epoca. Se conoscete un tifoso del Como di lunga data, nato nel 1950 o prima, che merita di essere allo stadio giovedì, scriveteci a community@comofootball.com. Saremo onorati di cedergli il nostro posto”.