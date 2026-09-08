Füllkrug, dopo il gol al Lipsia gli scatti social con il Lario sullo sfondo

Incrocio curioso tra Niclas Füllkrug, Como, il suo lago e la sua squadra. Il centravanti tedesco – ex Milan, ora al Werder Brema – poche ore fa ha pubblicato su Instagram una serie foto con la sua famiglia sul Lario.

La coincidenza è che nell’ultimo turno Füllkrug ha giocato contro il Lipsia, il primo avversario del Como in Champions League (la sfida giovedì sera alle 21 allo stadio Sinigaglia). Non soltanto, il suo Werder Brema si è imposto per 3-1 e l’attaccante ha pure segnato una rete di testa al 68′.

Nel post il giocatore ha ringraziato la struttura in cui ha vissuto durante la sua parentesi in Italia al Milan. Niclas Füllkrug ha scelto di venire ad abitare sul Lario dopo aver subito un furto nella camera d’albergo in cui soggiornava in centro a Milano. Ulteriore curiosità, l’attaccante è stato derubato – un danno da 500mila euro, QUI l’articolo – mentre era in trasferta proprio allo stadio Sinigaglia con i rossoneri, nella partita vinta per 3-1 dalla sua squadra.



