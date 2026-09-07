Como-Lipsia, definito il piano di sicurezza: attesi 700 tifosi ospiti

Tutto pronto, sul fronte della sicurezza, per Como 1907-Lipsia, gara di Champions League in programma giovedì 10 settembre alle 21 allo stadio Sinigaglia.

Il piano è stato definito in prefettura con gli esponenti di enti e istituzioni locali e rappresentati della società lariana.

Concordate le linee del dispositivo di sicurezza che sarà predisposto nel dettaglio dalla Questura per garantire il regolare svolgimento dell’evento, che si giocherà davanti al tutto esaurito: 10.875 spettatori, capienza prevista per le competizioni europee.

Attesi 700 tifosi del Lipsia, in gran parte provenienti dalla Germania. Valutata anche la sicurezza fuori dallo stadio, con vigilanza rafforzata in centro già nei giorni precedenti e misure viabilistiche per il giorno della gara.

“Le partite casalinghe del girone di Champions League costituiscono un’eccezionale vetrina internazionale non solo per la squadra, ma anche per la città di Como e per tutto il territorio lariano. Sono fiducioso che sarà una grande occasione di festa” ha spiegato il prefetto Corrado Conforto Galli.

Il piano di variazioni viabilistiche nella zona dello stadio scatterà dalle 6.30 del giorno martedì con divieto di sosta – causa sosta mezzi tv – in viale Vittorio Veneto nella zona di Largo Borgonovo.

In via Sinigaglia (tra Viale Masia e Largo Borgonovo) medesimo provvedimento dalle 6.30 di mercoledì 9 settembre.

Dalle 14 del 9 settembre fino al termine dell’evento per montaggio barriere, sosta non consentita in viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo, viale Puecher, viale Masia (tra piazzale Somanini e viale Rosselli), via Martinelli, piazzale Somaini, via Pietro da Breggia.

Il primo divieto di circolazione scatta dalle ore 16.30 alle ore 20.30 del 9 settembre in via Sinigaglia (tra viale Masia e Largo Borgonovo). Dalle 10 del 10 settembre, giorno della partita, tutto il traffico in zona stadio sarà fermato, con tutele per i residenti nella zona.

Limitazioni anche per il parcheggio di Lazzago, che viene utilizzato per radunare i tifosi ospiti. Il divieto di sosta scatta alle 6.30 di giovedì.