La lettera al presidente del Como: “Paghiamo per posti coperti, ma siamo esposti alla pioggia”

Una lettera accorata al presidente Mirwan Suwarso. Un tifoso del Como segnala che pur avendo pagato un abbonamento premium per la tribuna coperta, nelle prime file ci si bagna in caso di pioggia e, spiega, il problema è condiviso con i suoi vicini di posto

“Ritrovarsi costantemente esposti alla pioggia rende l’esperienza della partita estremamente disagevole – afferma il sostenitore biancoblù nella sua missiva – inficiando il valore del servizio acquistato. Tengo a sottolineare che questo disagio è ampiamente condiviso: moltissimi altri abbonati seduti nelle mie immediate vicinanze hanno espresso lo stesso forte malcontento per una situazione che penalizza i sostenitori più fedeli”.

Il tifoso chiede al club una compensazione-sconto/accredito sul rinnovo già pagato o il riposizionamento in una fila più protetta. “Considerando l’onere finanziario significativo richiesto per questi specifici posti – aggiunge – ritegno non sia equo corrispondere una tariffa così elevata per una seduta che, di fatto, non tutela lo spettatore dalle intemperie (e l’abbonamento che viene pagato è per la tribuna coperta)”.

“Sono assolutamente convinto che la vostra Società – conclude la lettera al presidente – saprà ascoltare i propri tifosi e trovare internamente una soluzione adeguata”.