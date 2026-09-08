Como-Lipsia di Champions: arbitra l’olandese Serdar Gözübüyük

Designata la squadra arbitrale per la sfida di Champions League allo stadio Sinigaglia fra Como e Lipsia, in programma giovedì alle 21.

Il match sarà diretto dall’olandese Serdar Gözübüyük, che avrà come assistenti Patrick Inia e Rogier Honig. Il quarto ufficiale sarà Jeroen Manschot.

In sala Var saranno Dennis Higler e Pol van Boekel.

L’osservatore degli arbitri sarò lo svizzero Alexander Miescher, il delegato Uefa lo sloveno Darko Čeferin.

Nato il 29 ottobre del 1985, l’arbitro Serdar Gözübüyük sarà dunque il primo storico direttore di gara di una sfida di Champions dei lariani. Internazionale dal 2012. Nel 2013 ha fischiato in Malta-Italia, partita di qualificazione ai Mondiali del 2014. Nella Champions 2025-2026 è stato arbitro, tra le altre, di Juventus-Benfica 2-0 e Borussia Dortmund-Atalanta 2-0 e Atletico Madrid-Tottenham 5-2.