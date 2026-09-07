Katie Holmes sul lago di Como, tappa lariana per l’ex star di Dawson’s Creek

Il lago di Como si conferma meta di divi internazionali. L’attrice Katie Holmes, protagonista della serie “Dawson’s Creek” e volto noto del cinema americano, ha scelto le sponde del Lario per una vacanza romantica insieme al nuovo compagno, l’artista newyorkese Jason Bard Yarmosky. La coppia, che ha reso pubblica la relazione solo pochi giorni fa, è stata immortalata a bordo di un’imbarcazione tradizionale, tra soste nei borghi che affacciano sul lago. Le immagini, pubblicate dalla stessa Holmes sui social nella serata di domenica, mostrano l’attrice sorridente accanto al compagno, con lo scenario del Lario sullo sfondo.