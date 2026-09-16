Carugo, rubano rame dal cantiere della ferrovia: recuperati 9 sacchi per 15mila euro

I carabinieri hanno recuperato nove sacchi contenenti cavi di rame abbandonati in un campo a Carugo. Dopo i primi accertamenti, i militari dell’Arma hanno chiarito che il rame, un quantitativo ingente con un valore di mercato di circa 15mila euro – era stato rubato dal cantiere dei lavori in corso sulla linea ferroviaria. Il materiale è stato restituito all’azienda incaricata dei lavori, che ha allestito la base a Carugo in via Magenta. Indagini dei carabinieri della tenenza di Mariano per far luce sul furto, che risalirebbe alla notte tra sabato e domenica.