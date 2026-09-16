Cantù, fermato per un controllo simula un malore poi aggredisce carabinieri e infermiere. Arrestato

Fermato per un controllo dai carabinieri a Cantù, un 29enne del Gambia ha detto di non sentirsi bene. Un malore probabilmente simulato, ma per il quale sono stati attivati i soccorsi. All’arrivo dell’ambulanza, l’immigrato ha aggredito un operatore e gli stessi militari dell’Arma, ferendo quattro persone prima di essere bloccato e arrestato.

Il 29enne, che risulta residente a Pavia ma è irregolare, è stato fermato in via Giovanni Da Cermenate da una pattuglia del radiomobile, intervenuta dopo le segnalazioni di un uomo in stato di agitazione, forze armato. I militari hanno accertato che non aveva armi e hanno proseguito negli accertamenti.

L’immigrato ha però detto di sentirsi male e si è accasciato. E’ intervenuta un’ambulanza e il 29enne ha colpito con una testata al torace l’operatore del 118. L’uomo ha quindi sferrato calci e pugni ai carabinieri, ferendone tre. I militari lo hanno comunque bloccato e arrestato. E’ accusato di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. L’infermiere e tre carabinieri sono stati medicati al pronto soccorso e hanno una prognosi da 7 a 14 giorni.