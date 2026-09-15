Il cardinale Cantoni ricoverato al Valduce: impegni sospesi almeno fino al 23 settembre

Il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, in seguito a uno stato influenzale, nel pomeriggio di oggi è stato ricoverato per effettuare esami e analisi all’ospedale Valduce di Como. La notizia è stata diffusa dalla Diocesi.

Tutti gli impegni in programma da questa sera e, indicativamente, fino al prossimo mercoledì 23 settembre sono sospesi, “per assicurare al cardinale una pronta guarigione e il necessario riposo: – spiegano dalla Diocesi – non è quindi possibile recarsi da lui in visita e si chiede, cortesemente, di evitare telefonate”.

Per comunicazioni urgenti è sempre possibile rivolgersi al vicario generale, monsignor Ivan Salvadori, al numero 031-3312239, oppure, ai consueti contatti, al segretario don Roberto Secchi, che sarà presente accanto al vescovo.

«Si tratta di alcuni accertamenti: ringrazio i medici e le Suore Infermiere dell’Addolorata per la professionalità e la premura – dice il cardinale Cantoni -. Proprio oggi pomeriggio abbiamo celebrato insieme la Santa Messa, ricordando il valore della cura e la vigilanza nell’amore, sull’esempio e il carisma della beata Giovannina Franchi. Questa piccola sosta mi permetterà di tornare presto ai miei impegni».