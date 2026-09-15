Via Crotto del Sergente a Lora, la segnalazione: “Strada dissestata, buche e rattoppi ovunque”

Dissesti e buche sulle strade del quartiere di Lora a Como, nonostante i lavori annunciati lo scorso mese di giugno attraverso un’ordinanza della polizia locale che comunicava i provvedimenti di limitazione alla viabilità legati agli interventi su 19 vie della città, da via Statale per Lecco a via di Lora, da via Crotto del Sergente a via Baravalle. Limitazioni che in realtà, secondo quanto emerso, erano legate soltanto alla copertura dei lavori di posa della fibra.

Proprio una residente di via Crotto del Sergente segnala la situazione attuale della strada, dove sarebbero stati coperti soltanto i solchi lasciati dai lavori di posa della fibra ottica, mentre l’altra parte della carreggiata è segnata da buche e asfalto dissestato, con rattoppi sparsi e dislivelli significativi che diventano pericolosi per il passaggio delle automobili. La condizione – come segnalato dai residenti – riguarderebbe anche le vie limitrofe.

“Via Crotto del Sergente non è inserita nel piano asfalti 2026 – chiarisce l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Como, Maurizio Ciabattoni – Nel piano strade abbiamo deciso per il 2026 di partire dalle Caserme, dove i lavori sono iniziati, fino alla via Madruzza al semaforo della via Oltrecolle, una strada ad elevato flusso di traffico che rimetteremo a nuovo. Nell’area 4 che comprende anche Lora, per ora il piano asfalti comprende piazzale Monte Santo, via Monte Grappa dal ponte della ferrovia a Largo Silo e la via Madruzza. Più il rifacimento del marciapiede da via Guaita a Largo Silo”.