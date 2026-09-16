Maltempo, da Regione via libera al sostegno dei territori colpiti. Temporali nella notte a Como e provincia

Via libera al sostegno dei territori colpiti dal maltempo e a una maggiore autonomia lombarda nella protezione civile. Il consiglio regionale ha approvato la mozione illustrata dal consigliere dell’Alto Lago Gigliola Spelzini, prima firmataria del provvedimento, dedicato al sostegno dei territori colpiti dal maltempo dell’estate 2026 e all’attuazione dell’autonomia regionale in materia di protezione civile.

Maltempo, approvata la mozione in consiglio regionale

Caldo intenso e siccità, poi grandinate, temporali e trombe d’aria: un clima che cambia, con fenomeni anche intensi che un tempo erano praticamente inesistenti e con cui ora dobbiamo invece imparare a convivere. Ondate di calore alternate a violente ondate di maltempo “hanno colpito il territorio da nord a sud, provocando danni alle infrastrutture, disagi alla popolazione e conseguenze pesanti per l’agricoltura e il tessuto economico”. A dirlo è il consigliere regionale della Lega Gigliola Spelzini, nel corso del suo intervento in aula. Un’estate, aggiunge, che “ha messo a dura prova la Lombardia”.

La mozione si muove su due direttrici. La prima riguarda l’emergenza, con l’obiettivo di completare rapidamente la ricognizione dei danni, di istituire un tavolo permanente di coordinamento con gli enti locali e di sostenere con forza al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, già formalizzato da Regione Lombardia il 24 agosto, affinché possano arrivare le risorse necessarie per sostenere i territori dopo i danni subiti. Spazio poi all’autonomia differenziata in materia di protezione civile, per permettere a chi conoscere il territorio e lo vive ogni giorno di disporre di strumenti, personale e mezzi adeguati per affrontare le emergenze senza passaggi burocratici che rischiano dilatare i tempi di intervento.

Temporali e freddo in arrivo nel Comasco

E una nuova ondata di maltempo è in arrivo anche nel Comasco. Le precipitazioni più abbondanti sono previste nel Varesotto, in Brianza, nel Milanese e in provincia di Como, dove potranno cadere localmente anche tra i 60 e i 90 millimetri in dodici ore. Temporale nel Comasco atteso in particolare nella notte tra mercoledì e giovedì, con temperature in deciso calo.