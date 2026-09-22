Incidente con un cervo tra Orsenigo e Anzano, ferita una donna di 62 anni

Incidente con un cervo ieri sera a Orsenigo, al confine con Anzano del Parco, in via Diaz, per una donna di 62 anni che viaggiava da sola in auto. La conducente si è trovata all’improvviso sulla strada l’ungulato e non è riuscita ad evitare l’impatto. L’animale sarebbe poi scappato.

La donna è stata soccorsa e fortunatamente, nonostante lo shock non ha riportato ferite e traumi seri. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù. Solo poco prima, sui canali social ufficiali il Comune di Anzano aveva lanciato l’allarme per la presenza dell’animale sulla strada, immortalato dal cittadino che ha segnalato la sua presenza.