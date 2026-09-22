Quindici giocatori del Como con le Nazionali: Kean, Ricci e Liberali in azzurro

Il Como, al pari del Milan, è la squadra italiana che fornirà più giocatori alle rispettive nazionali. Si parla di ben 15 calciatori che nelle scorse ore hanno raggiunto i ritiri. Due le chiamate last minute al posto di atleti che si sono infortunati nell’ultimo turno: nell’Italia Ricci al posto di Cristante, nella Francia il portiere Butez al posto di Risser.

Tra i biancoblù con l’Italia: oltre al citato Samuele Ricci agli ordini di Roberto Mancini c’è l’attaccante Moise Kean, mentre l’Under 21 ha convocato la promessa Mattia Liberali.

Tre gli uomini forniti all’Under 21 spagnola: Jacobo Ramon, Jesus Rodriguez e Alex Valle. Due sono con Francia. Oltre al già citato Jean Butez, il nuovo ct Zinedine Zidane ha chiamato il capitano Lucas Da Cunha.

Nico Paz è nel gruppo dell’Argentina per quello che potrebbe essere un simbolico passaggio di consegne. In occasione di queste partite, infatti, ci sarà l’addio ufficiale di Leo Messi alla Nazionale.

Due lariani con la Croazia, il difensore Ivan Smolcic e Martin Baturina.

L’elenco si chiude con Anastasios Doukikas con la Grecia, Trevoh Chalobah con l’Inghilterra, Willy Kambwala con il Congo, Assane Dieo con il Senegal.

Dopo la lunga pausa, il cammino del Como riprende domenica 11 ottobre al Sinigaglia contro la Roma. Un big match di campionato che arriva a tre giorni dalla trasferta europea: mercoledì 14 ottobre il Como vola a Rotterdam, al De Kuip, contro il Feyenoord, per la seconda giornata di Champions.

Sarà un ciclo intenso con 9 partite tra l’11 ottobre e l’8 novembre.

Si torna in Italia e il 18 ottobre c’è Fiorentina-Como al Franchi. Tre giorni dopo, di nuovo il Sinigaglia si accende per la Champions: il 21 ottobre arriva il Manchester United.