Dispersa da sabato, trovata senza vita la 62enne. Era uscita per una passeggiata in zona Civenna

E’ stato individuato in un canalone in territorio di Oliveto Lario, in provincia di Lecco, il corpo della donna di 62 anni scomparsa da sabato scorso nella zona di Civenna, durante una passeggiata. I familiari avevano allertato i soccorsi non vedendola rientrare e le ricerche, proseguite senza sosta in tutta la zona, hanno purtroppo avuto oggi un tragico epilogo.

Annalisa Grandi è stata trovata senza vita da una squadra di soccorritori composta da vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza e sono state avviate subito le operazioni di recupero del corpo. La donna è probabilmente scivolata in un canalone mentre camminava nella zona impervia.

L’allarme era stato dato nella giornata di sabato dai familiari della 62enne. Annalisa Grandi era uscita da sola dalla sua abitazione di vacanza a Onno per una passeggiata. Era diretta a Civenna e proprio dal paese, dalla zona della panchina gigante, avrebbe mandato una foto. Dopo quel momento, di lei si erano perse le tracce.

Non vedendola rientrare e non riuscendo più a contattarla, i familiari hanno chiesto aiuto e sono state attivate le ricerche. Da sabato hanno lavorato le squadre del soccorso alpino e speleologico, con i tecnici e i settori forra, droni e unità cinofile molecolari, in collaborazione con il soccorso alpino della guardia di finanza, i carabinieri e i vigili del fuoco. Oggi il ritrovamento del corpo della donna.