Festival della Luce 2026, si parte il 24 settembre. A Como in arrivo tre Premi Nobel per la Fisica

Tre Premi Nobel per la Fisica in arrivo sul Lario, incontri, conferenze, presentazioni, spettacoli. Sta per entrare nel vivo la XIII edizione del Festival della Luce Lake Como promossa dalla Fondazione Alessandro Volta in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria e il Teatro Sociale As.Li.Co. La manifestazione Fotonica: illuminare il futuro è in programma dal 24 settembre al 2 ottobre e rappresenta uno dei primi appuntamenti del percorso di avvicinamento al bicentenario della morte di Alessandro Volta, previsto nel 2027.

Il tema di questa tredicesima edizione è, appunto, la fotonica, la scienza che studia come i fotoni, le particelle di luce, possono trasmettere informazioni, rivelare pianeti lontanissimi e costruire computer di nuova generazione.

Il Festival riunirà alcuni dei più autorevoli esponenti della ricerca internazionale e offrirà l’opportunità di conoscere da vicino temi e tecnologie che stanno trasformando ambiti come le telecomunicazioni, la medicina e l’astrofisica.

Per nove giorni la città diventerà un punto di incontro tra ricerca scientifica, cultura e cittadini. In piazza, a teatro, nei musei e negli altri luoghi del Festival, scienziati, ricercatori e divulgatori dialogheranno con il pubblico attraverso incontri, laboratori, installazioni, osservazioni astronomiche ed esperienze immersive. Piazza Verdi sarà il centro delle attività e si trasformerà in un vero e proprio villaggio della scienza.

L’edizione 2026 rappresenta inoltre uno degli appuntamenti centrali di 200VOLTeVOLTA, il programma promosso da Fondazione Alessandro Volta insieme all’Università di Pavia e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, con il sostegno di Fondazione Cariplo e della Governance Locale Volta200.

Per seguire il calendario delle iniziative e gli aggiornamenti sul programma è disponibile il portale www.alessandrovolta.it.