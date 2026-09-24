Appiano Gentile, si scontra con un’auto e finisce fuori strada con la moto. Morto 45enne

Sono ancora da chiarire i contorni dell’incidente mortale avvenuto nella notte ad Appiano Gentile, in via della Resistenza. Questa mattina la polizia locale è intervenuta per il ritrovamento nell’area boschiva adiacente alla strada del corpo senza vita di un 45enne italiano e della sua moto.

Secondo una prima ricostruzione, ieri sera, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo dopo l’impatto contro lo specchietto retrovisore di un’auto che procedeva in senso opposto, condotta da un 28enne italiano che, secondo le prime informazioni, non si sarebbe accordo dell’urto e si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia.