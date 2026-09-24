Festival del Legno di Cantù, la storia di Antonio Citterio in una mostra che unisce le generazioni

Antonio Citterio, architetto e designer, tra le figure più autorevoli della scena internazionale è tra i protagonisti della XIV edizione di Cantù Città del Mobile – Festival del Legno, che prevede 11 giorni di eventi. Il tema Pezzi Unici sta a rappresentare l’unicità del progetto, dell’opera, del saper fare con lo sguardo allargato alle persone, alle imprese e alle competenze che si esprimono nel distretto canturino del legno-arredo.

Tra le 14 mostre organizzate una è intitolata Antonio Citterio. Il viaggio del progetto”, ideata e realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Fausto Melotti, scuola nella quale si è formato. Schizzi, modelli, disegni e opere. Un percorso che conduce dietro le quinte del processo progettuale, dall’intuizione alla ricerca fino alla realizzazione, e che restituisce il “metodo Citterio” attraverso lo sguardo delle nuove generazioni.

Numerosi gli appuntamenti in programma durante la manifestazione tra esposizioni, laboratori, momenti di approfondimento aperti al pubblico e incontri per avvicinare le aziende con la clientela estera.

Il Comune di Cantù fa sapere che visti i numerosi momenti organizzati per domenica 27 settembre, il Festival del Legno mette a disposizione del pubblico due servizi gratuiti di minibus, per facilitare gli spostamenti tra le diverse sedi della manifestazione e la partecipazione alle iniziative.