Lavena Ponte Tresa, auto finisce nel Ceresio. Nessuno a bordo

Momenti concitati ieri sera a Lavena Ponte Tresa, dove un’auto è finita nel Ceresio. A lanciare l’allarme è stato il sindaco, Massimo Mastromarino, che ha contattato subito il direttore dell’Autorità di bacino Maurizio Tumbiolo. L’Autorità si è subito mobilitata per coordinare l’intervento e richiedere l’arrivo sul posto della guardia di finanza e dei vigili del fuoco, chiamati a verificare quanto accaduto. Avvisata anche la Società di Navigazione del Lago di Lugano, perché era previsto il passaggio di un mezzo e la presenza dell’auto nel canale avrebbe potuto creare problemi alle operazioni di navigazione. Fortunatamente non c’era nessuno a bordo dell’auto. Secondo quanto ricostruito, il proprietario avrebbe parcheggiato il veicolo senza tirare il freno a mano. L’auto avrebbe quindi iniziato a muoversi, finendo nel lago.