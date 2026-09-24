Festival del Legno, a Villa Calvi la presentazione del volume “La Cantù Città del Mobile in fumetto”

Nell’ambito della XIV edizione di Cantù Città del Mobile – Festival del Legno, questa sera alle 18 a Villa Calvi, in via Roma a Cantù, è in programma la presentazione de “La Cantù Città del Mobile in fumetto”, volume illustrato da Claudio Villa e Alessandro Piccinelli, edito da Etv Publishing e curato dal Comune di Cantù.

Questa sera, con la presenza dei due fumettisti, sarà presentato il volume e inaugurata la mostra, visitabile fino al 4 ottobre da martedì a venerdì dalle 15 alle 18.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.