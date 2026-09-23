Turate, incendio in via Como. Fiamme in una stalla con alcuni animali. Vigili del fuoco al lavoro

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Anna Campaniello

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Vigili del fuoco al lavoro dal tardo pomeriggio di oggi per un incendio scoppiato a Turate, in via Como, al confine con Fenegrò. Le fiamme, divampate per cause ancora da chiarire avrebbero interessato una stalla nella quale sembra fosse presenti alcuni animali, oltre a fieno e attrezzi. Gli animali sarebbero satti portati fuori e le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nello spegnimento delle fiamme e nel contenimento del rogo. La colonna di fumo è ben visibile anche a una notevole distanza. Non ci sarebbero fortunatamente persone coinvolte

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