Latitante da 15 anni, arrestato dai carabinieri. Nel 2018 aveva rapinato il Casinò di Campione

Latitante da tempo, sul suo capo pendeva una pena di oltre 19 anni di reclusione per una serie di reati, compresa una rapina al Casinò di Campione d’Italia, il cui bottino ammontava a 750mila franchi svizzeri, commessa a marzo del 2018. Ma la sua lunga fuga dalla giustizia era iniziata già nel 2011. Il colpo è stato messo a segno quindi durante la latitanza.

Da quanto ricostruito ieri pomeriggio I carabinieri del Comando provinciale di Como hanno localizzato e arrestato Dario De Bernardi, 55enne originario della provincia di Lecco.

La pena che deve scontare è stata inflitta per diversi reati tra cui “associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti” e, appunto, “rapina”.

Per la rapina al Casinò di Campione, pochi mesi dopo, i militari avevano arrestato i tre complici poi condannati, mentre il 55enne era stato denunciato in stato di irreperibilità.

L’epilogo di ieri segna la conclusione dell’attività investigativa che ha consentito di chiudere il cerchio. Da quanto è emerso i carabinieri, grazie alle indagini svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Como, hanno localizzato De Bernardi a Montano Lucino, dove probabilmente si nascondeva ultimamente. Nei diversi anni della latitanza si sarebbe trasferito in diverse località, probabilmente anche all’estero.

E’ stato individuato, seguito e bloccato in strada e poi portato al comando provinciale. La perquisizione effettuata nelle vicinanze dell’abitazione dove avrebbe vissuto negli ultimi tempi con il supporto dello Squadrone Eliportato “Calabria” ha permesso di trovare tra la legna accatastata e altri rifiuti, una pistola con matricola abrasa, un fucile da caccia illegalmente detenuto, 98mila euro nascosti in una busta di cellophane. Il 55enne è stato poi trasferito al Carcere del Bassone di Como.