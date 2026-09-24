Festival della Luce 2026, si parte con il progetto Talent Garden

Si è tenuto questa mattina nella sede comasca della Camera di Commercio Como-Lecco il progetto Talent Garden, che ha coinvolto gli studenti del Giovio, del Romagnosi di Erba, del Setificio Paolo Carcano e del liceo Volta di Como. Tanti i ragazzi presenti per l’occasione, che si inserisce nell’ambito della XIII edizione del Festival della Luce Lake Como promossa dalla Fondazione Alessandro Volta in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria e il Teatro Sociale As.Li.Co. La manifestazione al via da oggi proseguirà fino a venerdì 2 ottobre e rappresenta uno dei primi appuntamenti del percorso di avvicinamento al bicentenario della morte di Alessandro Volta, previsto nel 2027.