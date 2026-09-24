Fenegrò, l’incendio spento a mezzanotte: contadino ustionato, salvati cinque asini

Grande mobilitazione nel tardo pomeriggio di ieri, dopo le 18.30 per un vasto incendio scoppiato in un’azienda agricola in via Como, a Fenegrò, al confine con Turate.

Le fiamme, secondo quanto ricostruito, sarebbero divampate a causa di un guasto all’impianto elettrico, alimentate poi dal gasolio agricolo e dalle balle di fieno.

Il contadino presente in azienda, secondo le prime informazioni, si è ustionato al braccio destro nel tentativo di spegnere il rogo. Nelle stalle quando si è innescato l’incendio, oltre a fieno e attrezzi, erano presenti cinque asini, che sono stati fatti uscire e portati in salvo.

Sul posto sono intervenuti 8 mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Como, Varese e Milano, impegnati per ore a contenere le fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nella serata di ieri. A causa del rogo si è alzata una colonna di fumo ben visibile anche a distanza.

Si sono registrati disagi alla viabilità della zona. Nelle strade limitrofe si sono creati rallentamenti a causa degli automobilisti che rallentavano per vedere quanto stava accadendo. Per gestire il traffico ed evitare intralci ai mezzi di soccorso, sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri e i Rangers Lombardia Sezione di Turate.