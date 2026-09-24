Luisago, furti in due auto. Denunciato ed espulso 41enne tunisino

Scoperto a rubare all’interno di un’auto, un 41enne tunisino, irregolare in Italia, senza fissa dimora e senza documenti, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero dalla polizia per furto aggravato e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacente. Lunedì sera una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in via Gorizia a Luisago, dove l’uomo era stato sorpreso mentre cercava di entrare in un’auto posteggiata, dopo aver infranto il vetro del finestrino. L’uomo è subito scappato ed è stato rintracciato poco dopo dagli agenti arrivati sul posto. I poliziotti hanno trovato in suo possesso alcuni arnesi, tra cui un martelletto frangi vetro e 4 grammi di hashish. Secondo quanto accertato dagli agenti, il 41enne aveva commesso anche un altro furto su un’altra auto parcheggiata nella stessa via. Una volta in questura, a suo carico sono emersi provvedimenti di espulsione. L’uomo è stato quindi accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano, in attesa di avviare le procedure per il rimpatrio.