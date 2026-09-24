Teatro Sociale di Como, la Turandot apre la stagione 2026/2027 dedicata a Volta

La Turandot di Giacomo Puccini, con la regia di Nadir Dal Grande, in scena questa sera al Teatro Sociale di Como, dove viene inaugurata la stagione 2026/2027.
La replica andrà in scena sabato 26 settembre alle 20, con attività dedicate a Volta in programma per tutta la giornata in piazza Verdi. Un anno particolare, al Teatro Sociale, dove la stagione Non esiste progresso senza curiosità viene dedicata alla scienza, nel bicentenario della morte dello scienziato.
L’intervista alla direttrice della Programmazione del Teatro Sociale Barbara Minghetti.