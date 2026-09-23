Spaccio nei boschi, a Lecco arrivano i reparti speciali cacciatori dei carabinieri. Molteni: “Rafforzata la presenza dello Stato”

A Lecco arrivano per la prima volta i cacciatori di Calabria per la lotta agli spacciatori nei boschi della droga. “Lo Stato conferma e rafforza il suo incessante impegno nel contrasto ai pusher e allo spaccio di droga”, commenta il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni. “I carabinieri dello Squadrone Eliportato, affiancati dalle unità cinofile nel servizio coordinato dal comando provinciale dei carabinieri di Lecco d’intesa con il prefetto, rappresentano un ulteriore e importante potenziamento dell’attività di prevenzione e controllo del territorio”, sottolinea ancora Molteni. “Un intervento straordinario di pattugliamento – aggiunge – che mira a presidiare con sempre maggiore efficacia le aree boschive impervie con l’obiettivo di stanare gli spacciatori e stroncare la loro attività criminale. Per ripristinare legalità e sicurezza mettiamo in campo tutti gli strumenti e i mezzi a nostra disposizione. Lo Stato c’è e – conclude – non arretra di un passo nella lotta ai venditori di morte”.