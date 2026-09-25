Cantoni dimesso dal Valduce. Il cardinale in convalescenza dopo la polmonite

Lascia l’ospedale Valduce di Como il cardinale Oscar Cantoni. Il vescovo della diocesi lariana è stato dimesso venerdì mattina, dopo 10 giorni di ricovero per una polmonite bilaterale che lo aveva colpito a metà settembre.

La fase acuta della malattia è stata superata in tempi rapidi e il cardinale ha risposto bene alle cure farmacologiche. Il quadro clinico, spiega la diocesi, risulta ora complessivamente buono. I medici hanno comunque prescritto un ulteriore periodo di riposo, necessario per evitare possibili ricadute.

Dal letto d’ospedale il cardinale ha assicurato a sacerdoti, religiosi e fedeli il proprio costante ricordo nella preghiera, e ha ringraziato in particolare le Suore Infermiere dell’Addolorata e il personale del Valduce per le cure ricevute.