Fino Mornasco, inaugurata la ciclopedonale da oltre 2 milioni di euro

Inaugurata questa mattina alla presenza delle istituzioni la ciclopedonale a Fino Mornasco. Il ritrovo in piazza del mercato, dove è iniziata la camminata – molto partecipata – verso Val Mulini. Poi il taglio del nastro al Ponte Regina Teodolinda con il corpo musicale Giuseppe Verdi. L’opera da 2,3 milioni di euro, fruibile già da quest’estate, è stata realizzata grazie ai fondi del Pnrr. Un percorso di due chilometri percorribile in tutta sicurezza sia a piedi sia in bicicletta. I fondi hanno anche permesso di costruire un ponte ciclopedonale e di rinforzare gli argini del fiume Seveso che scorre sotto la pista. L’infrastruttura è anche via d’accesso al parco delle Groane: un collegamento importante, quindi, per chi si muove dal centro alle frazioni (e viceversa), ma anche per chi vuole concedersi una passeggiata nella natura (a piedi o in sella alla bici).

Il sindaco Fornasiero al taglio del nastro della pista ciclopedonale di Fino Mornasco

Fino Mornasco, inaugurata la pista ciclopedonale. Fornasiero: “Opera essenziale per una mobilità dolce”

“Una bella manifestazione, con oltre 300 persone che hanno percorso la ciclopedonale dal centro del paese fino a Cascina Loi“. Così il sindaco Roberto Fornasiero commenta la mattinata di inaugurazione. Si tratta, aggiunge, di “un’opera importante che permette il collegamento in sicurezza dalla frazione di Andrate-Valle Mulini al centro di Fino Mornasco. Mancava un’opera con consentisse una mobilità dolce. Prima, lungo la strada provinciale, non esisteva neppure un marciapiede”.

L’inaugurazione molto partecipata di domenica mattina

Si tratta, sottolinea ancora il sindaco di Fino, di “un’opera che permette una fruizione della valle anche dal punto di vista turistico ed escursionistico. La valle è il punto di ingresso al parco delle Groane. Un’occasione, quindi, per valorizzare i boschi del nostro territorio e i suoi sentieri”.

“La pista – commenta Fornasiero – è usata da tantissime persone. C’è chi la usa per correre, chi per andare in bicicletta, chi semplicemente per fare una camminata: quel che è certo è che l’opera è un’opportunità preziosa per chi vuole uno stile di vita sano, in cui il movimento è ovviamente un elemento essenziale. È un’opera con tanti risvolti positivi“, conclude il sindaco che ringrazia istituzioni, associazioni e cittadini che hanno partecipato all’inaugurazione di domenica mattina. Presente anche il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo.