Caserme aperte, i vigili del fuoco incontrano i cittadini e fanno divertire i più piccoli: appuntamento oggi fino alle 18

Torna l’edizione 2026 di “Caserme aperte”: l’iniziativa dei vigili del fuoco di Como e provincia per scoprire le attività che svolgono quotidianamente sul territorio. C’è tempo fino alle 18 per visitare il comando di via Valleggio a Como, ma anche le sedi di Cantù, Erba, Canzo, Dongo, Menaggio, Centro Valle Intelvi, Appiano Gentile e Lomazzo.

“Caserme aperte 2026”, l’iniziativa in programma domenica 27 settembre dalle 10 alle 18

Per l’occasione, le caserme hanno aperto le loro porte al pubblico, permettendo a grandi e piccoli di conoscere il lavoro dei vigili del fuoco e comprendere il loro ruolo quale presidio di sicurezza, professionalità e solidarietà. Un’occasione anche per conoscere i mezzi, le sedi e le attrezzature di soccorso. Un’opportunità, al contempo, per promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, rafforzando il legame tra i vigili del fuoco, i cittadini e il territorio.

Oltre a visitare le sedi operative e salire sui mezzi di soccorso, i cittadini possono assistere a dimostrazioni tecniche, osservando da vicino le attrezzature e i dispositivi di salvataggio. Una giornata per incontrare il personale operativo e conoscere le attività svolte ogni giorno, ma anche partecipare a momenti informativi e didattici rivolti a bambini e famiglie.