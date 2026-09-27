Meteo, ancora una settimana di sole ma dal weekend cambia tutto

La nuova settimana si apre con sole e temperature miti, ma dal prossimo weekend la situazione potrebbe cambiare. Stando alle previsioni degli esperti di 3bmeteo, salvo qualche velatura e il fresco di prima mattina e poi in serata, gli ultimi giorni di settembre saranno all’insegna del bel tempo. Si aprirà con il sole anche ottobre, salvo poi subire un’inversione di tendenza.

Il clima della settimana sarà tipico di fine estate con temperature che anche nel Comasco, come in buona parte della Lombardia, raggiungeranno i 25/26 gradi. Le minime invece non dovrebbero mai andare al di sotto dei 18 gradi. Temperature ancora piacevoli, quindi, ma il bel tempo potrebbe avere le ore contate. Da sabato 3 ottobre, infatti, sono previste piogge (alternate a schiarite) ed è atteso un calo delle temperature, con minime anche di 13 gradi e massime mai superiori ai 21/22 gradi.

Previsioni che però, vale la pena precisare, potrebbero subire variazioni. Soltanto nei prossimi giorni il quadro potrebbe delinearsi in maniera più precisa.