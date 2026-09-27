Giornata di ringraziamento per i volontari di protezione civile della Provincia di Como. Una giornata per omaggiare tutti i volontari della Protezione civile che ogni giorno mettono a disposizione tempo, competenze ed energie al servizio delle comunità. È questo il senso della mattinata che si è svolta oggi a Lariofiere, a Erba, organizzata dalla Provincia di Como e dal Comitato di coordinamento del volontariato di Como.

Giornata di ringraziamento per i volontari di Protezione civile, l’incontro a Larioferie

L’iniziativa è stata un momento di incontro e formazione, ma soprattutto un’occasione per riconoscere il valore del lavoro svolto dalle organizzazioni, dai gruppi comunali e dai gruppi intercomunali della protezione civile, impegnati negli interventi di emergenza, nelle attività di prevenzione e nelle numerose esercitazioni che hanno coinvolto il sistema provinciale.

Presenti l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, il comasco Alessandro Fermi, i consiglieri regionali rappresentanti del territorio, Sergio Gaddi e Marisa Cesana, e i consiglieri provinciali Claudio Ghislanzoni, Francesco Cavadini e Cristiano Fusi. Presenti numerosi sindaci e amministratori del territorio, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Como, Antonio Pugliano, e i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine. Si sono aggiunti, inoltre, saluti del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, del sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti e dell’onorevole Chiara Braga.

A Lariofiere la Giornata di ringraziamento per i volontari di protezione civile della Provincia di Como

Bongiasca: “Una rete di oltre 1500 volontari a cui va il mio sincero grazie”

A mandare il suo ringraziamento e sottolineare il valore del lavoro svolto ogni giorno dalla protezione civile è stato il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca. “Questa giornata è soprattutto l’occasione per dire, di persona, grazie alle nostre volontarie e ai nostri volontari. In questi anni ho avuto modo di conoscere e apprezzare direttamente la loro disponibilità e il loro impegno, nei territori di appartenenza e a livello provinciale e regionale”, commenta il presidente Bongiasca.

“L’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi – sottolinea – rende sempre più importante la capacità di intervenire rapidamente e in modo coordinato. Le emergenze affrontate negli ultimi anni, dall’Emilia-Romagna al settembre 2025 nel Comasco, fino all’incendio del Monte Goi, hanno dimostrato ancora una volta quanto sia determinante il contributo dei volontari“. “Un ringraziamento particolare – tiene a precisare Bongiasca – va anche al Comitato di coordinamento del volontariato di Como, con cui la Provincia si confronta quotidianamente e che contribuisce a coordinare una rete di oltre 1.500 volontari. A tutti voi – conclude – va il mio sincero grazie. La forza della protezione civile sta anche nella capacità di fare squadra, mettendo insieme competenze e disponibilità diverse e facendosi trovare pronti, quando serve, al servizio delle nostre comunità“.