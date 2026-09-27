371 milioni per la Lombardia: arrivano 591 nuovi bus elettrici grazie ai fondi del Pnrr

Con le risorse del Pnrr in Lombardia 591 nuovi bus elettrici. Lo comunica il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quasi 600 nuovi mezzi, all’insegna della sostenibilità, sono già in strada in 11 città della Lombardia. Il risultato è frutto di un investimento da 371,4 milioni per il trasporto pubblico locale: risorse che diventano nuovi mezzi e servizi per cittadini, studenti e pendolari. Un trasporto pubblico che diventa così più innovativo, moderno, efficiente e sostenibile.

Tra le province coinvolte anche quella di Como, insieme a Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia e Varese. Si tratta di uno dei primi risultati sul territorio degli oltre 41 miliardi di euro di investimenti gestiti dal dicastero di Porta Pia nell’ambito del Pnrr.