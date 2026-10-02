Sostenibilità delle imprese lariane: accordo tra Camera di Commercio, BCC Brianza e Laghi e BCC Cantù

Nuovo accordo tra Camera di Commercio di Como-Lecco, BCC Brianza e Laghi e BCC Cantù a favore della sostenibilità delle imprese del territorio. Le due banche di credito cooperativo finanzieranno l’accesso alla piattaforma SMART per un totale di 50 imprese lariane, che potranno così avviare gratuitamente il proprio percorso di rendicontazione ESG, il processo con cui l’azienda raccoglie, verifica e pubblica dati sul proprio impatto su ambiente, società e governance d’impresa.

L’accordo si basa sull’utilizzo del Report di Sostenibilità semplificato SMART, uno strumento della Camera di Commercio. L’iniziativa nasce nell’ambito del Progetto SMART e della Rete Lariana per la Transizione Sostenibile, promosse da anni per accompagnare le imprese lariane nella transizione. Il Report di Sostenibilità consente alle PMI di rendicontare il proprio impatto ambientale, sociale e di governance in modo accessibile, valorizzando il loro profilo sia verso i clienti sia verso gli istituti finanziatori, in un documento in progressivo allineamento agli standard europei di riferimento. Le banche devono valutare la sostenibilità delle imprese per concedere i finanziamenti.

«Il sistema economico lariano è solido, ma per restare competitivo deve continuare a innovarsi, anche sul fronte della sostenibilità. – dichiara Ezio Vergani, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco – Il Progetto SMART nasce proprio per accompagnare le imprese, soprattutto le più piccole, in questo percorso con strumenti proporzionati alle loro risorse. Un esempio concreto di come la visione condivisa e l’alleanza strategica tra attori del territorio possa realmente contribuire ad affiancare le imprese nella sfida della doppia transizione digitale ed ecologica».

«Le banche di credito cooperativo nascono per essere motore di sviluppo dei territori in cui operano, – commenta Giovanni Pontiggia, Presidente di BCC Brianza e Laghi – e la sostenibilità è ormai parte integrante della valutazione del merito di credito. Sostenere 50 imprese e organizzazioni del territorio nell’accesso al Report SMART significa fare qualcosa di cui le imprese hanno bisogno: un aiuto concreto, non un ulteriore adempimento da affrontare da sole».

«È un investimento sul territorio che va oltre il tradizionale rapporto banca-impresa – aggiunge Angelo Porro, Presidente di BCC Cantù – e ci posiziona a pieno titolo quali attori di una rete di istituzioni e organizzazioni che ha compreso che la sostenibilità è una leva di competitività e sviluppo».