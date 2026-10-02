Orticolario 2026, “En rêverie”: la sedicesima edizione a Villa Erba fino a domenica 4 ottobre

Dopo l’apertura di ieri, prosegue Orticolario, l’evento internazionale a Cernobbio pensato per celebrare la natura e diffondere la cultura del paesaggio. Cancelli aperti fino a domenica 4 ottobre, a Villa Erba. La sedicesima edizione intitolata “En rêverie” va oltre la dimensione tangibile. Propone una dimensione diversa: quella del sogno, dell’illusione e della fantasia. Per quattro giorni il parco e il centro espositivo di Villa Erba ospitano oltre 250 espositori italiani e internazionali per diffondere un’attenta consapevolezza del paesaggio. Piante rare, insolite e da collezione, oggetti d’artigianato e creazioni originali celebrano una natura che si fa arte. E ancora, i sette giardini tematici selezionati tramite il concorso internazionale Spazi Creativi (il vincitore si aggiudica il premio “La Foglia d’oro del Lago di Como”) e le sette installazioni site-specific ispirate al tema dell’anno tra sogno, illusione e piante fantastiche, fanno da sfondo a un programma di appuntamenti culturali che coinvolge esperti del settore, paesaggisti e agronomi.

Le performance, le esperienze e i laboratori sorprendono anche i più giovani, con attività pensate appositamente per bambini e ragazzi. Al centro della nuova edizione le piante fantastiche, quelle specie vegetali che per colori, forma o particolari caratteristiche sembrano provenire da un altro mondo.

Un evento che richiama visitatori comaschi e non solo, con inevitabili disagi alla viabilità della zona. In mattinata segnalate lunghe code e rallentamenti per chi da Como si è mosso verso Cernobbio, ma anche chi da altri paesi del lago si è spostato verso il capoluogo lariano.