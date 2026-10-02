Collegio Gallio, tornano il Classico e la Ragioneria, Rusconi: “Rinnoviamo la tradizione”

Il Collegio Gallio di Como, la storica scuola cittadina fondata nel 1583, riporta in vita due indirizzi scolastici del passato che non erano più presenti da anni. Sono il liceo classico e la ragioneria e ripartiranno dall’anno scolastico 2027/2028, ma in una forma rinnovata. Il liceo classico manterrà le materie di sempre, dunque latino, greco e letteratura italiana, a cui si aggiungeranno informatica, intelligenza artificiale e comunicazione. La ragioneria, invece, avrà un’impronta più sportiva. Gli studenti impareranno a gestire una società sportiva e, una volta al mese, passeranno una giornata insieme alle realtà del territorio, come Como Calcio e Como Nuoto. La preside Michela Rusconi lo definisce «soprattutto un ritorno nel segno della modernità». Le famiglie potranno conoscere i nuovi percorsi all’Open Day, a fine mese, di sabato, dalle 10 alle 16.