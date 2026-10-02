Collegio Gallio, tornano il Classico e la Ragioneria, Rusconi: “Rinnoviamo la tradizione”

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Riccardo Piccolo

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Il Collegio Gallio di Como, la storica scuola cittadina fondata nel 1583, riporta in vita due indirizzi scolastici del passato che non erano più presenti da anni. Sono il liceo classico e la ragioneria e ripartiranno dall’anno scolastico 2027/2028, ma in una forma rinnovata. Il liceo classico manterrà le materie di sempre, dunque latino, greco e letteratura italiana, a cui si aggiungeranno informatica, intelligenza artificiale e comunicazione. La ragioneria, invece, avrà un’impronta più sportiva. Gli studenti impareranno a gestire una società sportiva e, una volta al mese, passeranno una giornata insieme alle realtà del territorio, come Como Calcio e Como Nuoto. La preside Michela Rusconi lo definisce «soprattutto un ritorno nel segno della modernità». Le famiglie potranno conoscere i nuovi percorsi all’Open Day, a fine mese, di sabato, dalle 10 alle 16.