Salone Nautico di Genova, aperta la 66esima edizione: in mostra oltre mille barche

Al via a Genova la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale. L’evento è in programma dall’1 al 6 ottobre: in mostra oltre mille barche e aziende da 45 Paesi di 5 continenti.

Tra le novità del 2026, un intero progetto dedicato alla fascia alta del Made in Italy con un’area riservata ai superyacht oltre i 24 metri. Una scelta che rafforza il segmento dei grandi yacht, in un momento in cui la nautica da diporto, una delle filiere italiane più proiettate sui mercati esteri, cresce a diverse velocità.

La kermesse, tornata nella tradizionale finestra autunnale, non è solo esposizione: in programma anche un fitto calendario di appuntamenti sulle trasformazioni tecnologiche e industriali del comparto, con un focus centrale sulla sostenibilità.

Come ogni anno Espansione Tv seguirà l’evento e realizzerà uno speciale con interviste e le immagini delle eccellenze di questo settore.

