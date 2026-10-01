Job Day della Pubblica Amministrazione, 300 tra studenti e persone in cerca di lavoro a Villa Gallia

Circa 300 tra studenti e persone in cerca di un lavoro hanno partecipato oggi al Job Day della Pubblica Amministrazione, organizzato a Villa Gallia e Villa Saporiti. Un’iniziativa dedicata a chi desiderava entrare in contatto con il mondo del lavoro pubblico, le opportunità professionali disponibili e le modalità di accesso ai diversi enti. Nel corso della giornata è stata offerta la possibilità di incontrare direttamente 28 realtà pubbliche e del territorio, che hanno presentato le proprie attività, i profili professionali ricercati, i concorsi aperti e le modalità per partecipare alle selezioni.

Hanno partecipato all’iniziativa circa 150 studenti di scuole del territorio, il Liceo Volta, l’Itis Magistri Cumacini, l’Istituto professionale Pessina di Como e l’Istituto Ezio Vanoni di Menaggio.