Alcol e bivacchi, controlli della polizia locale a Como, raffica di allontanamenti

Alcol, bivacchi, degrado. Stretta della polizia locale di Como sui controlli nelle aree a tutela rafforzata della città, raffica di ordini di allontanamento e denunce. Solo nelle ultime due settimane, dal 15 settembre a oggi, sono state 16 le persone che hanno ricevuto il foglio di via e 4 quelle denunciate.

Gli agenti hanno incrementato i controlli per la prevenzione dei reati e per garantire la sicurezza urbana nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado e comportamenti che violano il regolamento di polizia urbana.

Gli accertamenti negli ultimi giorni si sono concentrati soprattutto nell’area del Crocifisso e dei giardini in viale Varese, con particolare attenzione alle cosiddette zone rosse, a tutela rafforzata.

I controlli sono sfociati in 16 ordini di allontanamento per violazioni delle disposizioni previste dal regolamento di polizia urbana. Durante gli accertamenti, gli agenti hanno anche denunciato quattro immigrati, due per violazioni connesse alle norme sul soggiorno in Italia e due per l’inosservanza di provvedimenti di Dacur, i divieti di accesso alle aree urbane, emessi dal questore di Como.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di sicurezza urbana e presidio del territorio che la polizia locale mette in atto con servizi mirati di controllo e prevenzione. Gli accertamenti proseguiranno anche nelle prossime settimane.