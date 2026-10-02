Ticino, tamponamento in A2 a Coldrerio, grave un 73enne

Incidente oggi poco prima delle 15.30 sull’Autostrada A2 a Coldrerio, in direzione Sud.

Una 68enne zurighese alla guida ha tamponato un camion fermo nella piazzola di emergenza. Con lei, sul sedile del passeggero, un 73enne, anch’egli residente a Zurigo.

Immediati i soccorsi: sul posto Polizia cantonale, pompieri di Mendrisio, ambulanza del Sam e Rega. La donna, ferita in modo lieve, è stata portata in ospedale in ambulanza; l’uomo, gravissimo, è stato elitrasportato in ospedale. È in pericolo di vita.