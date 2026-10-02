Estate senza fine e sicurezza sul lago, al pontile di Villa Margherita 200 accessi al giorno

Un’estate che sembra non finire mai, code di turisti che – sebbene ridimensionate rispetto alle settimane clou – sono ancora presenti sul lungolago e gite in barca sempre molto richieste: il Comune di Como corre ai ripari e proroga l’ordinanza che impone limiti di velocità e specifici divieti. Il provvedimento inizialmente in scadenza a fine settembre sarà in vigore fino al 30 ottobre. A supporto di questa decisione ci sono anche i numeri del nuovo pontile di Villa Margherita attivo dal primo settembre scorso e contestato dagli addetti ai lavori perché onde e vento in quel punto complicano le operazioni. In 20 giorni – dal 7 al 27 settembre – ha registrato 4.265 accessi per i servizi di imbarco e sbarco di natura imprenditoriale e commerciale, una media di oltre 200 al giorno.

Durante la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 7 settembre scorso, è noto, si è concordato di proseguire nel monitoraggio e nella regolamentazione a tutela di tutti coloro che frequentano il primo bacino con l’adozione di specifiche misure aggiuntive tra cui l’estensione, da 50 a 150 metri dalla costa, della distanza entro cui la navigazione a motore è consentita a una velocità non superiore a 5 nodi, esclusivamente per la partenza, l’approdo e l’attraversamento. Distanza che viene quindi triplicata. E’ emersa, inoltre, l’esigenza di mettere in atto – proprio per il pontile di Villa Margherita – una serie di ulteriori per evitare situazioni di sovraffollamento o pericolo legate alle avverse condizioni di meteo o al moto ondoso generato dalle imbarcazioni, quindi si è deciso di limitare a sei persone il numero massimo di passeggeri contemporaneamente presenti sul pontile, che possono stazionare esclusivamente al termine delle operazioni di attracco o di ripartenza dell’imbarcazione. Definita inoltre, la presenza di almeno due addetti alla gestione degli approdi e degli ingressi. Sul fronte dei presidi operativi si aggiungono apposite strumentazioni tra cui un anemometro digitale per misurare il vento.