Palloncini in cielo e il rombo dei motori. I compagni salutano Gabriele

Palloncini, fumogeni e il rombo dei motori delle moto. Gli studenti del liceo Fermi e del Sant’Elia rendono omaggio a Gabriele Pennati, il 17enne morto mercoledì in un incidente stradale mentre tornava a casa in moto dopo la scuola. Una tragedia che ha sconvolto compagni e amici e l’intera comunità. La procura di Como ha disposto l’autopsia e in attesa di conoscere la data dell’ultimo salto a Gabriele sono stati organizzati semplici momenti per ricordare il 17enne e affrontare insieme un dolore che lascia senza parole.