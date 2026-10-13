Code chilometriche di camion verso la Svizzera, problemi al traffico in zona dogana

Code infinite di Tir sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, all’ingresso in Svizzera. I problemi per gli autotrasportatori, iniziati già ieri sera sono ulteriormente peggiorati oggi. La fila per raggiungere la dogana commerciale hanno superato i cinque chilometri, con ripercussioni anche nella zona circostante, sulla viabilità ordinaria in particolare a Monte Olimpino e in via Bellinzona.

Il problema è legato ai lavori di manutenzione in corso sul piazzale della dogana commerciale di Chiasso, eseguiti dall’Ufficio federale delle strade, in collaborazione con l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Il cantiere in corso da mesi e le operazioni doganali sono comunque garantite, ma la riduzione degli spazi a disposizione e i rallentamenti legati ai lavori stanno comunque causando ripercussioni sulle attività.

A farne le spese gli autotrasportatori diretti dall’Italia alla Svizzera, alle prese con attese infinite. I mezzi pesanti restano incolonnati a lungo sull’autostrada A9, occupando la prima corsia, trasformata in un chilometrico serpentone di camion e Tir che procedono a passo d’uomo e a tratti restano bloccati, mentre gli altri veicoli procedono sulla parte di carreggiata disponibile.

Difficile fare previsioni sull’evoluzione della situazione. La fine dei lavori sul piazzale della dogana, che prevedono un investimento complessivo di 25 milioni di franchi, è prevista nel corso del 2027, senza ancora un’indicazione precisa. Il cantiere dunque proseguirà ancora a lungo, con inevitabili, possibili disagi sul traffico pesante, anche se fortunatamente la situazione non è sempre problematica come quella registrata in queste ore.

Sul fronte dei cantieri intanto, come annunciato sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso è stato avviato il cantiere per il rifacimento dello svincolo di Fino Mornasco. I lavori proseguono senza sosta, giorno e notte e sono chiusi in modalità continuativa, gli svincoli di Fino Mornasco in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso, e in uscita per chi proviene da Lainate/Milano.