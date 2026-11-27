Dopo anni di attesa gli autovelox fissi arrivano sulle strade di Como. Negli scorsi giorni è partita l’installazione, e gli apparecchi sono già comparsi in via Pasquale Paoli, in via Napoleona e in via Canturina. All’appello manca soltanto via Varesina, dove l’installazione è attesa a breve. Sono le 4 arterie che il Comune considera più a rischio per gli incidenti legati all’eccesso di velocità.

I nuovi rilevatori controlleranno il traffico in 1 sola direzione di marcia. In via Napoleona saranno verificate le auto in salita, cioè in direzione sud. In via Paoli e in via Varesina toccherà invece a chi viaggia verso il centro città, e in Canturina a chi si dirige verso Como. Dalla posa all’accensione, tuttavia, il passo non è immediato. Prima servono infatti il collaudo e le tarature, cioè le prove tecniche e le regolazioni che devono garantire misurazioni precise. Se i controlli daranno esito positivo, dunque, gli apparecchi saranno operativi all’inizio del prossimo anno.

Neanche dopo l’accensione, però, le multe scatteranno subito. È prevista infatti la breve fase di sperimentazione, nella quale i rilevatori resteranno attivi senza far partire alcuna sanzione. Al momento dell’attivazione arriveranno anche i cartelli che segnalano agli automobilisti la presenza dei controlli, come prevede il Codice della strada prima di ogni postazione.

Prende forma così il piano su cui il Comune lavora da tempo. La prefettura aveva dato il via libera 2 anni fa per 5 strade. Nei mesi scorsi poi la giunta ha scelto di partire in via sperimentale con le prime 4 postazioni, noleggiate per 20 mesi al costo di circa 170mila euro. Per ora resta escluso viale Innocenzo XI, la quinta strada indicata da Palazzo Cernezzi. Il disegno originario resta comunque sul tavolo, e nelle fasi successive le postazioni dovrebbero salire a 10, per coprire in entrambe le direzioni le arterie più pericolose della città.