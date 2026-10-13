Il Comitato di Lomazzo di Croce Rossa Italiana ospita domenica 18 ottobre 2026 l’edizione 2026 delle “Lombardiadi”.
Le Lombardiadi sono la grande giornata regionale dedicata ai Giovani della Croce Rossa Italiana: un appuntamento fatto di attività a squadre, momenti di formazione e sfide pensate per favorire l’incontro, la crescita e la collaborazione tra i giovani volontari provenienti da tutta la Lombardia.
Un evento che unisce spirito di squadra, impegno e divertimento, nel segno dei valori della Croce Rossa e della promozione della rete giovanile regionale.
Sono 300 i volontari, provenienti da ogni provincia lombarda, attesi a Lomazzo per l’intera giornata.
La manifestazione si chiuderà verso le ore 18 con la cerimonia istituzionale presso l’area feste.
Lomazzo, domenica le Lombardiadi con 300 giovani della Croce Rossa
Il Comitato di Lomazzo di Croce Rossa Italiana ospita domenica 18 ottobre 2026 l’edizione 2026 delle “Lombardiadi”.