Cadorago, Variante: al via pulizia e taglio del sottobosco per il progetto esecutivo

Sono in corso le attività di pulizia e taglio del sottobosco nell’area interessata dalla Variante di Cadorago.

L’intervento è eseguito dall’impresa appaltatrice Tmg di Berbenno (Sondrio) ed è propedeutico alla redazione del progetto esecutivo dell’opera.

Le operazioni servono a preparare l’area per le successive attività tecniche e i rilievi necessari alla progettazione definitiva della variante.