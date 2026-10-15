Como, da verificare le condizioni di Kean e Diao. Domenica in campo a Firenze

I due dubbi per mister Cesc Fabregas in questo momento riguardano l’attacco.

Kean si è infortunato in Nazionale e le sue condizioni sono da valutare, al pari di quelle di Diao, che subito dopo aver segnato nella gara persa a Rotterdam è uscito dal campo per un problema muscolare.

Il Como domenica alle 15 è impegnato a Firenze contro la Viola. Ora si attendono da mister Cesc Fabregas le indicazioni che riguardano i suoi attaccanti alla vigilia della trasferta in terra toscana.

La squadra è rientrata nella notte di mercoledì dall’Olanda e nel pomeriggio si è allenata a Mozzate.

Quello con la Fiorentina sarà il terzo capitolo del tour de force dei lariani, che poi attendono in casa il Manchester per la Champions e il Sassuolo in campionato il sabato successivo.

Il 27 ottobre seguirà il turno infrasettimanale Torino-Como, mentre il 1° novembre ci sarà Como-Venezia.

Il 4 novembre lariani in campo a Lens, in Francia, per la quarta giornata di Champions.

E l’8 novembre la chiusura con una tra le trasferte più attese: San Siro, contro l’Inter.