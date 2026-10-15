Cybersicurezza e Spazio al Digital Innovation Forum 2026. Seconda giornata di lavori

Seconda giornata di lavori al Digital Innovation Forum 2026, il principale appuntamento italiano ed europeo dedicato alle policy per l’innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro, in scena a Villa Erba a Cernobbio. Tema di oggi, gli investimenti per l’Europa per fare innovazione. Ma non solo. Si è parlato anche di Spazio, dominio e infrastruttura strategica, con Luca Parmitano, Astronauta ESA e membro dell’equipaggio della missione Artemis III della NASA, in collegamento da Houston, e di intelligenza artificiale e Cybersicurezza.

Intanto, domani a Villa Saporiti è in programma l’evento “Quantum per l’Italia. Ricerca, imprese, istituzioni: dall’infrastruttura alle applicazioni”, con l’inaugurazione ufficiale di Volta B1, il computer quantistico più grande e potente d’Europa.