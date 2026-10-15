Triangolo Lariano, escursionista 83enne soccorso nei boschi sopra il Segrino

Intervento ieri pomeriggio, intorno alle 15, per i tecnici della Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino.

Un uomo di 83 anni ha avuto un malore mentre si trovava nei boschi sopra il Lago del Segrino, in località Belvedere-Monte Scioscia.

Cinque tecnici sono intervenuti tempestivamente sul posto. In accordo con la Centrale operativa, l’anziano è stato valutato, messo in sicurezza e accompagnato a valle, dove ad attenderlo c’era l’ambulanza per gli accertamenti del caso.

L’operazione si è conclusa intorno alle 17.